  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Активісти під Радою мітингують проти податкової міліції

    • Сьогодні, 11:15
    • Розсилка

    Коаліція обіцяла бізнесу запровадження фінансової поліції, але на порядок денний виносять реінкарнацію податкового рекету, заявила нардеп

    Під стінами Верховної Ради триває пікет проти законопроекту №0940, який може повернути податкову міліцію.

    Про це на сторінці у Facebook повідомляє нардеп Світлана Заліщук.

    Під парламентом підприємці проводять акцію і вимагають не допустити ухвалення законопроекту  про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини).

    «Коаліція обіцяла бізнесу запровадження нового європейського інституту – фінансової поліції, але на порядок денний виносять реінкарнацію податкового рекету», – повідомила Заліщук.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Активісти під Радою мітингують проти податкової міліції
    Активісти під Радою мітингують проти податкової міліції
    Активісти під Радою мітингують проти податкової міліції
    Активісти під Радою мітингують проти податкової міліції

    Нагадаємо, Рада сьогодні розгляне зміни до «закону Савченко».

    Крім того, Рада прийняла закон, який допоможе засудити Януковича за злочини проти Майдану.

    Читайте також
    Верховна Рада податки бізнес протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ