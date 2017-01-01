Активісти під Радою мітингують проти податкової міліції

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Коаліція обіцяла бізнесу запровадження фінансової поліції, але на порядок денний виносять реінкарнацію податкового рекету, заявила нардеп

Під стінами Верховної Ради триває пікет проти законопроекту №0940, який може повернути податкову міліцію.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє нардеп Світлана Заліщук.

Під парламентом підприємці проводять акцію і вимагають не допустити ухвалення законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини).

«Коаліція обіцяла бізнесу запровадження нового європейського інституту – фінансової поліції, але на порядок денний виносять реінкарнацію податкового рекету», – повідомила Заліщук.

Нагадаємо, Рада сьогодні розгляне зміни до «закону Савченко».

Крім того, Рада прийняла закон, який допоможе засудити Януковича за злочини проти Майдану.