Активісти під Радою мітингують проти податкової міліції
- Сьогодні, 11:15
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Коаліція обіцяла бізнесу запровадження фінансової поліції, але на порядок денний виносять реінкарнацію податкового рекету, заявила нардеп
Під стінами Верховної Ради триває пікет проти законопроекту №0940, який може повернути податкову міліцію.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє нардеп Світлана Заліщук.
Під парламентом підприємці проводять акцію і вимагають не допустити ухвалення законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування спадщини).
«Коаліція обіцяла бізнесу запровадження нового європейського інституту – фінансової поліції, але на порядок денний виносять реінкарнацію податкового рекету», – повідомила Заліщук.
Нагадаємо, Рада сьогодні розгляне зміни до «закону Савченко».
Крім того, Рада прийняла закон, який допоможе засудити Януковича за злочини проти Майдану.