Рада сьогодні візьметься за зміни до «закону Савченко»

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Також парламентарі у четвер розглянуть звернення щодо звіту ОБСЄ про вибори до Держдуми РФ

Верховна Рада у четвер планує розглянути зміни до «закону Савченко» щодо зарахування терміну попереднього ув’язнення.

Крім того, народні депутати сьогодні розглянуть проект звернення Верховної Ради України «Про остаточний звіт ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації 2016 року».

Про це повідомляється у порядку денному парламенту на четвер.

Також нардепи мають розглянути питання фінансів та банківської діяльності у першому читанні, серед яких – проект закону про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків; законопроект про ломбарди та ломбардну діяльність; проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх окремих положень з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Крім того, сьогодні Верховна Рада має розглянути проект постанови про визначення кандидатури до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

У четвер нардепам запропоновано прийняти у першому читанні законопроекти щодо правоохоронної діяльності. Зокрема щодо вдосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення та щодо криміналізації контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї.

На сьогодні також заплановано розглянути законопроект про енергетичну ефективність будівель та низку інших проектів законів.