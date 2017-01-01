Рада у першому читанні прийняла закон, який допоможе засудити Януковича за злочини проти Майдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За проголосувало 233 депутати

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект №5610, яким пропонується скасувати 15 квітня 2017 року як кінцевий термін застосування заочного засудження до осіб, які не перебувають у розшуку Інтерполу.

За відповідний документ проголосувало 233 депутати.

На думку деяких політиків, законопроект №5610 розв'яже руки правоохоронним органам. Зокрема, буде розширено можливості для заочного засудження.

За словами нардепа Борислава Берези, такі зміни в законодавстві в першу чергу допоможуть засудити колишнього президента України Віктора Януковича у «справах Майдану» в 2013-2014 рр.

«Якщо людина ховається за кордоном або перебуває в тій юрисдикції, де правоохоронні органи не можуть її дістати, то внесення змін до КПК України дозволить засудити цю людину. Потім можна буде передавати справу до Інтерполу», – сказав він.