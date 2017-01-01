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    Активісти заблокували ще одну залізничну станцію на Луганщині

    • Сьогодні, 20:59
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    Блокування залізниці
    Блокування залізниці

    Новий редут знаходиться всього в декількох кілометрах від лінії зіткнення з російськими окупантами

    Ветерани АТО та народні депутати, які блокують залізницю в Луганській області, заблокували ще одну станцію – Світланове. Про це повідомляє «Штаб блокади торгівлі зокупантами» на сторінці в Facebook.

    «Ми відкрили другий пункт блокади фінансування тероризму та торгівлі з окупантами. Це станція Світланове. Новий редут знаходиться всього в декількох кілометрах від лінії зіткнення з російськими окупантами», - йдеться в повідомленні.

    У штабі зазначили, що велику частину часу вони витрачають на інженерне облаштування місцевості. «Далі буде», - попереджають організатори акції.

    У свою чергу народний депутат Семен Семенченко на сторінці у Facebook прокоментував цей крок: «Ветерани війни за незалежність відповіли на загрози силового протистояння і відкриття кримінальних справ розширенням географії блокади».

    Як повідомлялось, активісти другий день блокують залізницю на Луганщині для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Прокуратура відкрила провадження.

    Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив. що через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики. На його думку, блокада абсолютно незаконна і недоцільна.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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