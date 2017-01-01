Аласанія: українські закони не дозволяють прозоро провести «Євробачення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв/Главком Зураб Аласанія

За словами очільника Суспільного, в Україні немає можливості прозоро заплатити нерезиденту велику зарплату

Зураб Аласанія, голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» в інтерв'ю «Главкому» заявив про неможливість проведення «Євробачення» у суворій відповідності до діючого українського законодавства. За його словами, це стосується неможливості прозорого фінансування заробітних план запрошених іноземних фахівців.

Аласанія каже, що це, зокрема, стало причиною його звільнення з посади генерального директора Національної телекомпанії України.

«Одна з причин мого виходу з проекту полягала в тому, що наявні закони в країні не дозволяють спокійно і прозоро провести «Євробачення», та не тільки цей конкурс, будь-яке видовище такого масштабу. Можу показати на прикладах. У нашій країні мало людей, які можуть організувати шоу такого масштабу. І ось приїхав запрошений західний фахівець і каже: моя ставка 120 тисяч євро за період підготовки до конкурсу. Але не існує у нашій країні жодного варіанту заплатити нерезиденту 120 тисяч євро. Для мене в цій ситуації головне, що країна не втратить «Євробачення». Людей наймуть, вони зроблять свою роботу. Проте яким чином з ними розплачуватимуться – туман. Але якщо вони погодилися, то це означає, що з ними таки розплатяться», - розказав він.

Як повідомлялося, Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії. За його словами, однією з проблем є те, що в бюджет «Суспільного» вписали проведення «Євробачення-2017», яке відбудеться у Києві.