Американка зняла на відео як вибухнув і загорівся iPhone 7

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В магазині дівчину запевнили, що її телефон цілком справний

У жительки Арізони вибухнув iPhone 7 Plus, а потім задимівся і почав плавитись

Про це повідомляє Mashable.

Дівчина розповіла, що її смартфон вийшов з ладу на наступний день після того, як вона віднесла його в магазин Apple, оскільки він не вмикався.

Техніки оглянули телефон і повідомили власниці, що пристрій справний і знаходиться в чудовому стані.

Нагадаємо, раніше в Samsung назвали причину спалахів Galaxy Note 7.

У вересні 2016 року Samsung оголосила про масове відкликання і призупинення продажів Galaxy Note 7 через виявлені проблеми з акумуляторними батареями, які могли вибухнути. Після цього компанія повідомила, що дефект усунуто, і почала обмін куплених раніше смартфонів на нові. Однак, як з'ясувалося пізніше, проблему вирішити так і не вдалося, акумулятори в нових Galaxy Note 7 продовжували займатися. У зв'язку з цим Samsung згодом оголосила про повне відкликання всіх апаратів даної моделі і зупинці їх виробництва.

Міністерство транспорту США в жовтні оголосив про введення заборони на пронесення пасажирами і членами екіпажу на борт літаків смартфонів цієї моделі через загрозу їх займання. Заборона стосується, зокрема, провезення апарату в ручній поклажі або багажі. Порушників можуть зобов'язати виплатити штраф, при цьому телефон підлягає конфіскації.