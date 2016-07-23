Через вибух акумулятора Samsung у Гонконгу горів завод

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Джерелом пожежі стали літієві акумулятори усередині виробничих цехів і деякі комплектуючі

У Гонконгу загорілась будівля заводу компанії Samsung SDI, яка виробляє акумулятори

Про це повідомляє Bloomberg.

Місцева служба, яка гасила пожежу, повідомила, що займання сталося через акумулятор.

«Джерелом пожежі стали літієві акумулятори усередині виробничих цехів і деякі комплектуючі», - зазначають рятувальники.

Відзначається, що пожежу швидко ліквідували місцеві служби.

«Пожежа виникла не так на лінії виробництва, а в приміщенні для зберігання відходів», - уточнив представник заводу.

Нагадаємо, раніше в Samsung назвали причину спалахів Galaxy Note 7.

У вересні 2016 року Samsung оголосила про масове відкликання і призупинення продажів Galaxy Note 7 через виявлені проблеми з акумуляторними батареями, які могли вибухнути. Після цього компанія повідомила, що дефект усунуто, і почала обмін куплених раніше смартфонів на нові. Однак, як з'ясувалося пізніше, проблему вирішити так і не вдалося, акумулятори в нових Galaxy Note 7 продовжували займатися. У зв'язку з цим Samsung згодом оголосила про повне відкликання всіх апаратів даної моделі і зупинці їх виробництва.

Міністерство транспорту США в жовтні оголосив про введення заборони на пронесення пасажирами і членами екіпажу на борт літаків смартфонів цієї моделі через загрозу їх займання. Заборона стосується, зокрема, провезення апарату в ручній поклажі або багажі. Порушників можуть зобов'язати виплатити штраф, при цьому телефон підлягає конфіскації.