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    Антикорупційне бюро та НАЗК узгодили проект меморандуму про співпрацю

    • 3 Сiчня, 20:47
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    Підписання Меморандуму забезпечить своєчасний обмін інформацією

    В рамках спільної робочої групи напрацьовано проект Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством з питань запобігання корупції, який після затвердження на найближчому засіданні НАЗК буде підписаний сторонами. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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    «Підписання Меморандуму забезпечить своєчасний обмін інформацією для оперативного, всебічного та неупередженого аналізу даних, які можуть свідчити про підслідні Національному антикорупційному бюро кримінальні корупційні правопорушення та інші злочинні діяння, які в майбутньому виявить Національне агентство», - зазначає НАЗК.
    Відповідно до вимог законодавства, перед підписанням проект документа буде затверджений на найближчому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції.

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