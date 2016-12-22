Антикорупційне бюро та НАЗК узгодили проект меморандуму про співпрацю

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Підписання Меморандуму забезпечить своєчасний обмін інформацією

В рамках спільної робочої групи напрацьовано проект Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством з питань запобігання корупції, який після затвердження на найближчому засіданні НАЗК буде підписаний сторонами. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Підписання Меморандуму забезпечить своєчасний обмін інформацією для оперативного, всебічного та неупередженого аналізу даних, які можуть свідчити про підслідні Національному антикорупційному бюро кримінальні корупційні правопорушення та інші злочинні діяння, які в майбутньому виявить Національне агентство», - зазначає НАЗК.

Відповідно до вимог законодавства, перед підписанням проект документа буде затверджений на найближчому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції.