Армія Сенегалу заявила про початок ударів в Гамбії

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В операції беруть участь сухопутні, повітряні та морські сили

Армія Сенегалу заявила, що військові Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) почали наносити удари в Гамбії, передає Reuters.

Бойові дії були розпочаті в рамках операції «Відновлення демократії».

В армії додали, що в операції беруть участь сухопутні, повітряні та морські сили.

Раніше повідомлялося, що сенегальські війська увійшли до Гамбії для забезпечення передачі влади від попереднього президента Яйі Джамме обраному лідеру країни Адаму Барроу.

Нагадаємо, військовокомандувач Західноафриканського блоку обіцяв «вжити заходів» о півночі 19 січня та ввести війська в Гамбію, якщо не буде знайдено виходу з політичної кризи, яка склалась в країні.