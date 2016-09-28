Аспірант МГУ, якого затримали в Москві за український прапор, пояснив свій вчинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ФСБешники вилучили під час обшуку телефон Сарапулова та видалили фотографії з котом

Аспірант Московського університету Захар Сарапулов в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому він обрав саме таку форму протесту – вивісити український прапор з вікна.

«Я просто зробив прапор держави, яка є членом ООН, має дипломатичні відносини з Росією і яку визнано в усьому світі. Наголошу, що це не була політична акція. В такий спосіб я лише хотів привернути увагу до проблем, які є у нас в гуртожитку. Оскільки акція відбувалася на честь Криму, чим як не прапором України привернути можна було увагу?» - Наголосив російський аспірант.

Він також повідомив, що нікому не говорив про свій намір.

«На мою думку, не кожній людині це потрібно, такі проблеми. Якби я запропонував, можливо, дві чи три людини погодилися б. Але більшість, мабуть, ні. Все-таки певною мірою це небезпечно, ви розумієте», - зазначив Сарапулов.

Він не приховує, що очікував на затримання та допит спецслужбами. І був готовий до того, що звинуватять у порушенні за статтею «хуліганство», також був готовий заплатити штраф.

«Штраф – це та ціна, яку варто за це заплатити, чом би й ні. Зрозуміло, де ми живемо. А от те, що матиме місце факт застосування тортур, я не очікував. Були побої легкого ступеня тяжкості. Це не ті тортури, коли людям ламають ребра, електрошоком катують. Але все ж. З їхньої точки зору (з точки зору працівників ФСБ), це був звичайний допит, навіть за їхніми мірками м’який. Однак були удари ногами, кулаками, палицею. Я вважаю, що це також застосування сили, що є абсолютно неприпустимим», - розповів юнак.

Сарапалув пояснив, що потім лікарі лише констатували сам факт наявності синців. Де він їх отримав вже має встановити слідство.

«Щодо цього питання нині я консультуюся з юристами, з правозахисниками (зокрема з організацією «Комітет з протидії тортурам»). Лише після цього, зможу щось сказати з цього приводу», - зізнався аспірант.

Як ввідомо, під час обшуку у Сарапулова вилучили телефон, ноутбук, фотоапарат. Наразі усі речі повернули.

«Вони передивилися файли особистого листування. Видалили фотографії з котом. Слава Богу, всі речі цілі, але поводилися вони з ними неналежним чином, кидали їх», - розповів росіянин.

Росіянина Захара Сарапулова затримали у Москві після проведення ним акції 18 березня. Аспірант МГУ вивісив з вікна гуртожитку власноруч зроблений прапор України, протестуючи проти масового мітингу-концерту на честь «приєднання Криму», який відбувався просто перед вікнами гуртожитку.