Український журналіст Цимбалюк розповів деталі свого затримання у Москві

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Роман Цимбалюк у відділку поліції

За словами журналіста, російські правоохоронці не застосовували силу проти затриманих

Український журналіст Роман Цимбалюк розповів подробиці свого затримання у Москві. За словами журналіста, російські правоохоронці не застосовували силу проти затриманих. Поліція спочатку звинуватила представників ЗМІ у проведенні несанкціонованого мітингу.

Про це Цимбалюк розповів в коментарі телеканалу «112 Україна».

«Все гаразд. Принаймні, станом на цю хвилину. Сьогодні, виконуючи наше редакційне завдання, відправилися до Московського держуніверситету записувати інтерв’ю з аспірантом Захаром (Захаром Сарапуловим, – ред.). Це той сміливець, який вивісив 18 березня з одного з вікон Московського держуніверситету український прапор. Він у такий цікавий спосіб намагався протестувати проти поганих умов проживання в гуртожитку. Ми його знайшли, записали з ним дуже цікаве інтерв’ю. … Але, коли я попросив його показати нам прапор, який він вивішував, то після цього до нас підійшов поліцейський, почали перевіряти документи, почали казати, начебто ми тут проводимо несанкціонований мітинг, або вигукуємо якісь гасла. Акредитації МЗС їм стало недостатньо, приїхав якийсь оперуповноважений, який теж дуже багато розпитував, чим ми займаємося», - сказав Цимбалюк.

Він додав: «В кінцевому випадку, нас забрали у відділок. Причину не пояснили, але сказали, щоб проаналізувати наші матеріали, це не можна зробити на місці, і забрали, власне, у відділок поліції. Там ми провели три години. Після всіх цих формальностей нас відпустили. В тому числі Захара – нашого героя. Ми зараз працюємо».

За словами журналіста, російські правоохоронці не застосовували силу проти затриманих.

«Все в порядку, ніхто нас і пальцем не чіпав», - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, у вівторок у Москві російські правоохоронці затримали спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи. Також поліція затримала телеоператора «1+1» Микиту Бородіна.

У відділку поліції Роман Цимбалюк написав відмову від дачі будь-яких пояснень.

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала затримання Цимбалюка «провокацією РФ».

Через три години усіх затриманих відпустили.