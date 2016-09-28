Атака вірусу WannaCrypt: Європол називає напад безпрецедентним

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Хакери

Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини вже почало розслідування

Хакерську атаку на комп'ютерні системи по всьому світу Європол назвав нападом «небувалого масштабу». Як заявили в поліцейській службі ЄС в суботу, 13 травня, для того, щоб встановити, хто стоїть за цією атакою, необхідно провести комплексне міжнародне розслідування.

Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини (BKA) в суботу вже почало розслідування. За даними відомства, електронні системи уряду Німеччини, які до цього не раз піддавалися атакам хакерів, вірус не торкнувся.

За останніми даними, від хакерського нападу постраждали 75 тисяч комп'ютерів в приблизно 100 країнах по всьому світу. Так, наприклад, лікарні в Великобританії були змушені відправити багатьох пацієнтів додому. У суботу в Англії і Шотландії робота десятків медичних установ була все ще паралізована. Людей попросили звертатися за допомогою тільки в самих невідкладних випадках. Деякі медустанови з міркувань безпеки відключили свої комп'ютери.

Атаці також піддалися комп'ютерні системи німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB), іспанської телекомунікаційної системи Telefonica, російських «Мегафона», МВС РФ, Слідчого комітету і РЖД. Французький автовиробник Renault через хакерську атаку був змушений припинити виробництво на деяких своїх заводах у Франції та Словенії, повідомляє агентство AFP.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

За даними спеціалістів, атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

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Джерело: Deutsche Welle