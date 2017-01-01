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    АТО: на донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів

    • Сьогодні, 14:11
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    Обстріли в зоні АТО.
    Фото: ЕРА
    Обстріли в зоні АТО.

    Бойовики кілька разів відкривали вогонь з мінометів

    За минулу добу на донецькому напрямку в зоні АТО сталося 17 ворожих обстрілів, зокрема три - з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, 3 із них – із важкого озброєння», - розповів він.

    "Бойовики там двічі відкривали вогонь із мінометів. Горлівський периметр – там зафіксовано два ворожих обстріли. Це, зокрема, у Зайцевому", - зазначив він.

    У районі Авдіївки, як зазначив Лисенко, окупанти активізувалися вже після 20 години. А по Грлівці ворожі сили  двічі відкривали вогонь із мінометів.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні Авдіївка та Донецька фільтрувальна станція знеструмлені.

    Нагадаємо,  у зоні проведення АТО проросійські бойовики 41 раз обстріляли позиції українських військових.

    АТО бойовики на Донбасі Авдіївка
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