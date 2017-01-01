АТО: на донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів
- Сьогодні, 14:11
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Розсилка
Бойовики кілька разів відкривали вогонь з мінометів
За минулу добу на донецькому напрямку в зоні АТО сталося 17 ворожих обстрілів, зокрема три - з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
«Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, 3 із них – із важкого озброєння», - розповів він.
"Бойовики там двічі відкривали вогонь із мінометів. Горлівський периметр – там зафіксовано два ворожих обстріли. Це, зокрема, у Зайцевому", - зазначив він.
У районі Авдіївки, як зазначив Лисенко, окупанти активізувалися вже після 20 години. А по Грлівці ворожі сили двічі відкривали вогонь із мінометів.
Як повідомляв «Главком», сьогодні Авдіївка та Донецька фільтрувальна станція знеструмлені.
Нагадаємо, у зоні проведення АТО проросійські бойовики 41 раз обстріляли позиції українських військових.