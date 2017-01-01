АТО: на донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів

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Фото: ЕРА Обстріли в зоні АТО.

Бойовики кілька разів відкривали вогонь з мінометів

За минулу добу на донецькому напрямку в зоні АТО сталося 17 ворожих обстрілів, зокрема три - з важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, 3 із них – із важкого озброєння», - розповів він.

"Бойовики там двічі відкривали вогонь із мінометів. Горлівський периметр – там зафіксовано два ворожих обстріли. Це, зокрема, у Зайцевому", - зазначив він.

У районі Авдіївки, як зазначив Лисенко, окупанти активізувалися вже після 20 години. А по Грлівці ворожі сили двічі відкривали вогонь із мінометів.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Авдіївка та Донецька фільтрувальна станція знеструмлені.

Нагадаємо, у зоні проведення АТО проросійські бойовики 41 раз обстріляли позиції українських військових.