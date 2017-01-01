Українські бійці вгамували ворога під Жовтим – відкрили вогонь у відповідь

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Минулої доби в зоні проведення бойових дій поранено 2 військових

За минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 41 раз обстріляти позиції українських військових. Двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 41 провокаційний обстріл позицій Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

На приморському напрямку, по опорних пунктах українських військ під Новотроїцьким ворог гатив з мінометів калібру 120-мм. Захисників Мар’їнки накривав вогнем танків, 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Морських піхотинців поблизу Водяного та Гнутового обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї, а поруч Лебединського – з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах морпіхів поблизу Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районах населених пунктів Лебединське та Мар’їнка діяли ворожі снайпери.

На донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм противник накривав позиції поруч Троїцького. Міномети калібру 82-мм застосовував поблизу Кам’янки. З озброєння БМП, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів гатив по оборонцях Пісків. По захисниках населених пунктів Авдіївка, Шахта «Бутівка» та Зайцеве бив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а позиції під Невельським обстріляв зі стрілецької зброї. У районі Шахти «Бутівка» виявляли свою активність ворожі снайпери.

На луганському напрямку, по опорних пунктах поблизу Кримського ворог вів вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120-мм та 82-мм. Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю застосував по позиціях в районі Станиці Луганської та населеного пункту Жовте.

«Аби подавити вогневу активність ворога під час обстрілу позицій поруч населеного пункту Жовте, наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення», – додали у штабі.