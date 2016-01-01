Аудит Приватбанку вже почався – Данилюк

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Данилюк нагадав, що недостатність капіталу становить близько 148 млрд гривень

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався. Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає «Інтерфакс-Україна».

При цьому міністр висловив сумніви, що за його підсумками масштаби дефіциту капіталу будуть істотно меншими за оцінку Національного банку України. «Що стосується аудиту, зараз уже процес запущено. І, відповідно до закону, протягом 60 днів має бути проведено аудит... Проте з огляду на те, що банк досить великий, це буде дуже складно зробити за 60 днів, але все-таки будемо намагатися це зробити за 60 днів», – повідомив він.

Данилюк нагадав, що недостатність капіталу становить близько 148 млрд гривень, що дозволяє зрозуміти масштаб проблеми. «Я не думаю, що аудит істотно скоротить масштаби цієї проблеми», – сказав міністр.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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