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Сергій Князєв

Прем'єр прийме рішення про внесення поданої кандидатури - Сергія Князєва -на завтрашнє засідання Кабінету міністрів України

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вніс прем'єр-міністру Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва на призначення голови Національної поліції України. Про це повідомив Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Прем'єр прийме рішення про внесення поданої кандидатури на завтрашнє засідання Кабінету міністрів України.

«Я запропонував цю кандидатуру за результатами проведеного за моєю ініціативою Консультаційного конкурсу, який проходив з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року», - написав Аваков.

Він нагадав, що до сьогоднішнього дня генерал поліції Сергій Князєв очолював Департамент карного розшуку НПУ.

«За мужність і героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України в грудні 2014 року Князєв Сергій Миколайович нагороджений Орденом Данила Галицького», - повідомив міністр.

«Я сподіваюся, що генерал поліції Князєв, маючи досвід роботи «на землі», високий особистий авторитет, зарядженість на реформи, відмінний послужний список в карному розшуку і справжній бойовий досвід - найкраща кандидатура для голови Національної поліції України», - зазначив Аваков.

Нагадаємо, Комісія з відбору глави Національної поліції України визначила трьох кандидатів на цю посаду: Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва.

Головні факти біографії Сергія Князєва

Півроку тому поліцейський Князєв отримав генеральські погони, а восени його представили особовому складу як нового начальника карного розшуку Нацполіції.

До цього він очолював поліцію Рівненської області, ймовірно, найбільш проблемну зі своїми бурштиновими війнами після східних регіонів, де триває антитерористична операція. До речі, у Рівне Князєв перейшов саме після вдалої операції із затримання контрабанди бурштину вартістю 200 млн гривень на початку минулого року. Тоді він очолював поліцію Закарпатської області. Раніше керував кримінальною міліцією у Білій Церкві, очолював карний розшук у Київській області.

Окремо «Главком» з'ясував, що сім років тому його повний тезка – Князєв Сергій Миколайович – вимагав через суд від МВС надати йому статус «учасника бойових дій» за участь у спецопераціях силових структур СРСР на території Азербайджанської республіки та Нагірного Карабаху наприкінці 80-х років. На підтвердження цього факту ФСБ РФ навіть надіслало йому необхідні документи.

Разом з тим виглядають дещо дивним інші аргументи, які Князєв наводив для отримання статусу учасника бойових дій. Так, він вказав, що у 2010 році «був старшим робочої групи із взаємодії УКР ГУ та ГУ МНС України в Київській області із проведення робіт з виявлення, знешкодження, знищення вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни» на присадибній ділянці одного з жителів столичної області.

Досье

Сергій Князєв, потенційний новий голова національної поліції України

Дата народження: 18 жовтня 1971 року.

Місце народження: Біла Церква, Київська область.

Освіта: вища, юридична.

В органах внутрішніх справ з 1992 року.

З 15 липня 2015 року — начальник ГУ МВС України в Закарпатській області.

З 4 квітня 2016 року — начальник Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

З 10 листопада 2016 року — начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

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