Авакову подали трьох кандидатів на посаду глави Нацполіції

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Національна поліція України

Процедура відбору враховувала оцінку професійного досвіду кандидатів, їх мотивації та планів, результати тестування та інтерв’ювання

Комісія з відбору глави Національної поліції України визначила трьох кандидатів на цю посаду. Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Члени Комісії планують подати на розгляд міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова кандидатури Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва, повідомив секретар Комісії Євген Захаров.

4 лютого Консультативна відбіркова комісія провела засідання, на якому одноголосно затвердила підсумковий протокол.

Процедура конкурсу, прийнята комісією, передбачала отримання до 9 січня резюме та мотиваційного листа від кожного бажаючого обійняти посаду керівника Національної поліції України (НПУ). При цьому 45 кандидатів надіслали свої документи в період з 4 по 8 січня, так що переклад останніх документів англійською був завершений тільки 15 січня.

Загалом надійшло 70 заявок на участь у конкурсі від кандидатів, але 24 кандидати не відповідали необхідним кваліфікаційним вимогам до посади, обумовленим законом про Національну поліцію: мати повну вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 7 років, стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Ці 24 кандидати були зняті з конкурсу, решта 46 були запрошені на кваліфікаційне тестування, яке проходило 24 січня. Три кандидати відмовилися від подальшої участі в конкурсі, і тестування пройшли 43 кандидати.