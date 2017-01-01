Аваков розповів, через скільки днів зупиняться всі заводи Маріуполя і Кривого Рогу

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Насалик запевнив Авакова, що експорт вугілля антрацитної групи заборонений – продають за кордон лише коксоване

Через блокування поставок антрацитового вугілля з Донбасу через тиждень зупиняться всі заводи Маріуполя та Кривого Рогу. Про це він заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на позачерговому засіданні уряду.

«9 діб - після цього будемо гасити печі. Після цього ще тиждень, і ми повинні будемо зупинити заводи Маріуполя. Після цього Кривий Ріг. Просто для розуміння», - сказав Аваков.

Водночас міністр енергетики Ігор Насалик запевнив Авакова, що експорт вугілля антрацитної групи заборонений – продають за кордон лише коксоване.

Як раніше повідомлялось, Кабінет міністрів України сьогодні на позачерговому засіданні ввів надзвичайний стан в енергетиці. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вкотре засудив блокування поставок вугілля антрацитової групи з територій, тимчасово непідконтрольних уряду.

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