  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Аварійність на дорогах «зашкалює» в 10 областях – поліція

    • Сьогодні, 11:57
    • Розсилка
    ДТП
    ДТП

    Ще в чотирьох областях – високий рівень ДТП

    За добу в Україні внаслідок ДТП загинули 7 людей, травмовані - 68 осіб. Ситуація з аварійністю на автошляхах десяти регіонів оцінена як критична.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

    «Упродовж минулої доби критична за рівнем аварійності ситуація (зростання кількості ДТП на 50% і більше) зафіксована в 10 областях держави: Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Харківській і Луганській областях», - наголошують правоохоронці.

    Читайте також

    Крім того, за даними поліції, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксований у Рівненській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

    111_01

    Нагадаємо,  у ніч на неділю, 22 січня, у Києві сталася моторошна аварія, Близько опівночі на Гостомельській трасі автомобіль марки Daewoo збив пішохода, який вибіг на шосе. Після цього, потерпілого переїхали ще сім автомобілів, протягнувши тіло близько півсотні метрів.

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ