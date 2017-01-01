Аварійність на дорогах «зашкалює» в 10 областях – поліція

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ДТП

Ще в чотирьох областях – високий рівень ДТП

За добу в Україні внаслідок ДТП загинули 7 людей, травмовані - 68 осіб. Ситуація з аварійністю на автошляхах десяти регіонів оцінена як критична.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Упродовж минулої доби критична за рівнем аварійності ситуація (зростання кількості ДТП на 50% і більше) зафіксована в 10 областях держави: Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Харківській і Луганській областях», - наголошують правоохоронці.

Крім того, за даними поліції, високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксований у Рівненській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 22 січня, у Києві сталася моторошна аварія, Близько опівночі на Гостомельській трасі автомобіль марки Daewoo збив пішохода, який вибіг на шосе. Після цього, потерпілого переїхали ще сім автомобілів, протягнувши тіло близько півсотні метрів.