Авдіївка залишається без світла: бойовики не дають гарантій безпеки для ремонтників

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Ремонтник в Авдіївці

Гарантії для проведення аварійно-відновлювальних робіт можуть будуть надані у понеділок

Українська сторона у Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) повідомляє, що бойовики не дають гарантій безпеки для проведення аварійно-відновлювальних робіт електромережі в районі Авдіївки.

Відповідна заява розміщена на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«За даними російської сторони СЦКК, гарантії для проведення аварійно-відновлювальних робіт у кращому випадку будуть надані лише у понеділок, 24 квітня», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК нагадала, що бойовики протягом 20 квітня здійснювали обстріли околиць Авдіївки, позицій ЗСУ та ключових об'єктів інфраструктури із застосуванням танків, мінометів калібру 82 мм, а також СПГ, РПГ, АГС, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок цього в ніч проти 21 квітня було частково пошкоджено лінію електропередач «Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод» орієнтовно в районі суміжної території, що залишило частину міста Авдіївка без електропостачання.

Станом на 10:00 21 квітня гарантії безпеки для ремонтників з боку української сторони були надані. Однак, починаючи з 21 квітня та по теперішній час, такі роботи не могли бути здійснені у зв'язку з відсутністю аналогічних гарантій з боку бойовиків, додають в українській стороні СЦКК.

Наразі Донецька фільтрувальна станція функціонує без перебоїв, вода надходить до населення у штатному режимі.

Нагадаємо, сьогодні було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції.