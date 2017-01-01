Авіаперевезення вартуватимуть як проїзд у маршрутці - Омелян

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Фото: Вісник (архів) Прихід Ryanair в Україну, ймовірно, здешевить авіаперльоти на ринку для всіх гравців.

Іноземні компанії на ринку коригуватимуть вартість первезень

Вже цього року пасажирські авіаперевезення повинні стати дешевими, як проїзд у маршрутці, але якісними. Таку думку під час сьогоднішнього Українського інфраструктурного форуму висловив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.

«Ми починаємо з нової якості людей, які повинні привести до нової якості реформ в Україні, але цього не достатньо. Бо ми розуміємо, що система важка, система складна, всі звикли працювати, як вони працюють завжди. Саме тому ми використовуємо інший важель, залучаючи великі іноземні компанії, такий як Ryanair. Тільки було оголошено, що Ryanair заходить в Україну, політика основних гравців на українськму ринку помінялася докорінно. Вони повністю переглядають зараз свою стратегію і переглядають свою стратегію державні аеропорти України, що теж надважливо. Ми повинні дати громадянам не елітний вид пересування, а дешевий, зручний, за ціною маршрутки, чи електрички з якістю і безпекою набагато вище. І це можливо зробити, і ми це зробимо в цьому році», - сказав міністр.

Як повідомляв «Главком» , раніше Омелян повідомив про нове залізничне сполучення між Україною та Іран.