Австралія вбачає для себе «серйозну загрозу» у ядерній зброї КНДР

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Австралійський міністр Джулі Бішоп

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп закликати Китай збільшити тиск на Північну Корею

Програма зі створення ядерної зброї у КНДР становить «серйозну загрозу» для Австралії, якщо вона не буде зупинена міжнародною спільнотою.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, повідомляє «Укрінформ».

«Загроза, яку Північна Корея становить для регіону і для всього світу, значно зросла, відтак будь-яке зростання напруженості повністю зумовлене провокаційною поведінкою Північної Кореї», - сказала міністр.

За її словами, КНДР потенційно може завдати удару по Австралії, якщо її ракетна програма триватиме й далі.

«Північна Корея знаходиться на шляху до досягнення можливості створення ядерної зброї, і ми вважаємо, що Кім Чен Ин має чітке прагнення до розробки міжконтинентальної балістичної ракети, здатної донести ядерний заряд до території США. Це значить, що в межах досяжності опиниться й Австралія. Якщо ми не попередимо такий розвиток подій, то виникне серйозна загроза для світу і стабільності в нашому регіоні, і це неприйнятно», - зазначила Бішоп.

Міністр також закликала Китай, на який припадає три чверті північнокорейського експорту та майже всі прямі інвестиції, збільшити дипломатичний та економічний тиск на Північну Корею.

Варто відзначити, що 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

США заявляли про готовність завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Постпред КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що через США ядерна війна може початися в будь-який момент.