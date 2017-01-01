Постпред Північної Кореї при ООН: ядерна війна може початися в будь-який момент
- Сьогодні, 19:34
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КНДР готова реагувати на будь-які військові плани, які бажають американці, - Кім Ін Рен
Постпред КНДР при ООН Кім Ін Рен вважає, що через США ядерна війна може початися в будь-який момент. Про це повідомляє РИА «Новости».
За його словами, США створили небезпечну ситуацію в регіоні, яка може привести до ядерної війни. Він додав, що це становить серйозну загрозу миру і стабільності.
«КНДР готова реагувати на будь-які військові плани, які бажають американці», — заявив північнокорейський дипломат.
Рен також наголосив, що КНДР готові провести ядерні випробування в той момент, коли керівництво вважатиме за потрібне.