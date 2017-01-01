  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Постпред Північної Кореї при ООН: ядерна війна може початися в будь-який момент

    • Сьогодні, 19:34
    • Розсилка

    КНДР готова реагувати на будь-які військові плани, які бажають американці, - Кім Ін Рен

    Постпред КНДР при ООН Кім Ін Рен вважає, що через США ядерна війна може початися в будь-який момент. Про це повідомляє РИА «Новости».

    За його словами, США створили небезпечну ситуацію в регіоні, яка може привести до ядерної війни. Він додав, що це становить серйозну загрозу миру і стабільності.

    «КНДР готова реагувати на будь-які військові плани, які бажають американці», — заявив північнокорейський дипломат.

    Рен також наголосив, що КНДР готові провести ядерні випробування в той момент, коли керівництво вважатиме за потрібне.

    Читайте також
    США ООН ядерна зброя КНДР Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ