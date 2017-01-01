Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну

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Активісти кажуть, що сьогодні планують продовжити акцію під Кабінетом міністрів

В'їзди до Києва на Броварській, Бориспільській, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах частково заблокували активісти з вимогою ухвалити зміни до Митного кодексу, що передбачають пом'якшення розмитнення автомобілів з іноземними номерами.

Як повідомляється, протестувальники палять шини на узбіччі і перекрили на дорогах по дві смуги, унаслідок чого виникли затори. За словами активістів, у такий спосіб вони хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Активісти закликають ухвалити законопроект №5567, який передбачає запровадження нових умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією.

Зокрема, документ пропонує дозволити українцям тимчасово ввозити автомобілі з іноземною реєстрацією, сплачуючи за це до держбюджету 0,2– 0,5% від митного платежу на місяць.

Законопроект передбачає введення з 1 січня 2017 р. умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами при тимчасовому ввезенні до 1 року транспортних засобів для особистого користування громадян.

Таке тимчасове ввезення застосовуватиметься до автомобілів, які мають 7 років і старше. Один громадянин зможе ввозити лише один автомобіль. У разі, якщо після тимчасового ввезення громадянин України захоче розмитнити автомобіль, то всі сплачені до бюджету в режимі тимчасового ввезення платежі буде зараховано в суму, яка необхідна для розмитнення.

Активісти кажуть, що сьогодні після протесту на дорогах планують продовжити акцію під Кабінетом міністрів.