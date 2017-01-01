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    Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну

    • Сьогодні, 11:55
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    Активісти кажуть, що сьогодні планують продовжити акцію під Кабінетом міністрів

    В'їзди до Києва на Броварській, Бориспільській, Житомирській, Варшавській і Одеській трасах частково заблокували активісти з вимогою ухвалити зміни до Митного кодексу, що передбачають пом'якшення розмитнення автомобілів з іноземними номерами.

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    Як повідомляється, протестувальники палять шини на узбіччі і перекрили на дорогах по дві смуги, унаслідок чого виникли затори. За словами активістів, у такий спосіб вони хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Активісти закликають ухвалити законопроект №5567, який передбачає запровадження нових умов пересування на автомобілях з іноземною реєстрацією.

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    Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну
    Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну
    Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну
    Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну
    Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну
    Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну
    Автомобілісти, які палять шини під Києвом, зібралися йти до Кабміну

    Зокрема, документ пропонує дозволити українцям тимчасово ввозити  автомобілі з іноземною реєстрацією, сплачуючи за це до держбюджету 0,2– 0,5% від митного платежу на місяць.

    Законопроект передбачає введення з 1 січня 2017 р. умовного часткового звільнення від оподаткування митними платежами при тимчасовому ввезенні до 1 року транспортних засобів для особистого користування громадян.

    Таке тимчасове ввезення застосовуватиметься до автомобілів, які мають 7 років і старше. Один громадянин зможе ввозити лише один автомобіль. У разі, якщо після тимчасового ввезення громадянин України захоче розмитнити автомобіль, то всі сплачені до бюджету в режимі тимчасового ввезення платежі буде зараховано в суму, яка необхідна для розмитнення.

    Активісти кажуть, що сьогодні після протесту на дорогах планують продовжити акцію під Кабінетом міністрів.

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