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    Байден прибув у Кабмін на зустріч з Гройсманом

    • Сьогодні, 08:07
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    Джо Байден
    Джо Байден

    Після Гройсмана у Байдена запланована зустріч з Порошенком

    Віце-президент США Джо Байден прибув до Кабінету міністрів України на зустріч з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

    Зустріч мала розпочатися ще о 7:30.

    На 8:45 запланована зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком на Банковій.

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    Спочатку анонсувалося початок візиту 15 січня, але пізніше джерела повідомили, що віце-президент США переніс візит на наступний день. У Білому домі сказали, що він проведе двосторонні зустрічі з президентом країни Петром Порошенком, а його поїздка в Україну «підкреслить підтримку США і його особиста участь у забезпеченні підтримки незалежності України, демократичного розвитку, процвітання і безпеки».

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