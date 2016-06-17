Бердянського прокурора судитимуть за хабар у 175 тис. гривень

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За обвинуваченням у хабарництві та незаконному поводженні з бойовими припасами судитимуть екс-начальника Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області

Генеральною інспекцією ГПУ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою тепер вже колишнього начальника Куйбишевського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області та передано до суду обвинувальний акт. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Встановлено, що прокурор вимагав від одного з фермерів неправомірну вигоду в сумі 175 тис. грн за непритягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки), закриття цього провадження та надання можливості безперешкодно зібрати вирощений ним врожай на земельній ділянці.

В ході проведення особистого обшуку прокурора, а також обшуків за місцем проживання прокурора та у транспортному засобі, яким він користувався, виявлено і вилучено грошові кошти та велику кількість бойових припасів, які останній незаконно придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна, та за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі до 7 років.