Береза розказав Шуфричу, куди йому засунути георгіївські стрічки

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Юрій Береза

Нардепи посварилися на початку засідання Ради

Сьогодні на початку засідання Верховної Ради народні депутати у своїх виступах не змогли оминути теми заборони в Україні георгіївської стрічки та низки російських інтернет-сервісів.

Так, нардеп від Опоблоку Нестор Шуфрич з трибуни поскаржився на цензуру, порівнюючи чинну українську владу з більшовицькою. Він висловив думку, що український народ не терпітиме заборону «героїчних символів».

«Можна сховатися у 2017-му, у 2018-му, але не в 2019-му! – кричав парламентар з трибуни. – Вже за півроку, повірте моїй практиці, ви почнете зникати, бо ви – зло для України».

Після його виступу слова попросив Юрій Береза з «Народного фронту», який нагадав Шуфричу про те, як його били та обливали зеленкою, а також звернувся до нардепів від Опоблоку з порадою: «Зберіть всі стрічки георгіївські, пібпаліть, засуньте собі в дупу та стрибніть з 9-го поверху!»

«Ви є дешевими клуонами, які закликали на батьківщину російські війська… Шуруйте туди, де добре, георгіївські стрічки та Радянський союз», – додав він.

У свою чергу віце-спікер Ірина Геращенко звернулася до нардепів із проханням «використовувати все-таки парламентську лексику».