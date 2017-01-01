Нові антиросійські санкції набули чинності

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Російські соцмережі під забороною

Указ президента, яким введено рішення РНБО про санкції, опубліковано в урядовій газеті

В урядовій газеті «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Петра Порошенка, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, документ з сьогоднішнього дня набув чинності.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Турчинов заявив, що рішення РНБО про санкції щодо Росії вже набуло чинності.

Як повідомлялося, «Репортери без кордонів» засуджують заборону російських ЗМІ і соціальних мереж в Україні. У Freedom House також розкритикували рішення РНБО про блокування в Україні російських сайтів та соцмереж.

На відміну від правозахисників, у НАТО погодилися з позицією Києва, що рішення блокувати в Україні російські інтернет-ресурси є питанням безпеки, а не свободи слова.

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