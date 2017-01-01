Берлін обіцяє бути жорстким у питанні Brexit

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Міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле нагалошує, що Великобританія не повинна після виходу з ЄС отримати переваги, яких немає у інших країн

ЄС займе тверду позицію в ході переговорів з Великобританією і вимагатиме від неї виконати фінансові зобов'язання. Про це заявив міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke в суботу, 29 квітня.

"Великобританія не повинна після виходу з ЄС отримати переваги, яких немає у інших країн", - сказав він.

Шойбле також закликав Лондон виконати фінансові зобов'язання перед ЄС. "Безкоштовно нічого не буває. Британцям слід це знати", - підкреслив голова мінфіну ФРН. Він також висловив думку, що після Brexit розмір внесків Німеччини до скарбниці ЄС не повинен збільшитися. За словами Вольфганга Шойбле, грошей має вистачити, їх потрібно просто ефективніше витрачати.

В суботу відбудеться екстрений саміт ЄС, на якому 27 країн Євросоюзу повинні узгодити позицію для переговорів з Великобританією. Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель закликала британців позбутися ілюзій, заявивши, що після виходу з ЄС Лондон вже не матиме тих же прав, що зараз.

За словами Меркель, в ході переговорів, які зможуть повноцінно початися тільки після запланованих на початок червня парламентських виборів у Великобританії, Європі потрібно вирішити три основні завдання. По-перше, домогтися гарантій прав громадян Німеччини та інших країн ЄС, які живуть у Великобританії. По-друге, Brexit не повинен завдати шкоди Євросоюзу. По-третє, слід зміцнити співпрацю решти 27 країн ЄС.

Нагадаємо, Великобританія може незабаром вийти з п'ятірки найбільших економік світу за валовим внутрішнім продуктом у номінальному вираженні.

Джерело: Укрінформ