Великобританія може незабаром вийти з п'ятірки найбільших економік світу – МВФ

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Фото: .meria.sumy.ua Економічний спад у Великобританії відбувається на тлі трансформації торговельних відносин після Brexit

Індія може обігнати Німеччину і зайняти четверте місце

Великобританія може незабаром вийти з п'ятірки найбільших економік світу за валовим внутрішнім продуктом у номінальному вираженні. Про це повідомляється в прогнозах Міжнародного валютного фонду, опублікованих цього тижня.

Зазначено, що Індія може обігнати Німеччину і зайняти четверте місце у світі до 2022 року, відтіснивши, таким чином, Великобританію на шосте місце. Економічний спад у Великобританії відбувається на тлі трансформації торговельних відносин після Brexit.

Повідомляється, що у той час, як економіка Індії зростає на 9,9% на рік, МВФ прогнозує, що цього року зростання ВВП у Великобританії становитиме лише 2%, в 2018-му – 1,8%. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз планує зобов'язати Великобританію проводити щорічні виплати після того, як держава в 2019 році вийде зі складу Євросоюзу.

Як раніше повідомляв «Главком», глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні заявила, що Великобританія втратить від свого рішення покинути Євросоюз більше, ніж ЄС.

Джерело: Bloomberg.com