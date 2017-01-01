Безвізовий режим для українців стосуватиметься 30 країн Європи

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Безвізовий режим для України

В Європарламенті пояснили, куди українці зможуть їздити без віз

У Європейському парламенті повідомили, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців. Про це йдеться у роз’ясненні Європарламенту у зв’язку із голосуванням у четвер резолюції про скасування для України візового режиму з ЄС, повідомляє Укрінформ.

«За новим законодавством, українці, які є власникам біометричних паспортів, зможуть в’їхати до ЄС без віз на 90 днів у період кожних 180 днів з метою туризму, відвідування родичів або друзів, з метою бізнесу, але не для роботи. Звільнення (скасування віз. – Ред.) стосуватиметься усіх країн ЄС (за винятком Ірландії та Великої Британії), а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії», - розповіли у Європарламенті.

Відтак, безвізовий режим для українців стосуватиметься загалом 30 країн Європи, включаючи 26 країн ЄС та ще чотирьох, які не є членами Спільноти, але входять до Шенгенської зони.

Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, Європарламент проголосував за внесення України до переліку країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. За відповідне рішення проголосувала більшість євродепутатів. 26 квітня рішення депутатів мають ще затвердити посли країн ЄС.

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