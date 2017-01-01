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    Безвізовий режим: у МЗС розповіли за яких причин можуть не пустити в ЄС

    • Сьогодні, 10:42
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    Громадянину України може бути відмовлено у в’їзді до країн ЄС на безвізових підставах з низки причин

    Департамент консульської служби МЗС України у Facebook попереджає, що громадянину України може бути відмовлено у в’їзді до країн ЄС на безвізових підставах за умов, якщо громадянин:

    • перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров’ю чи внутрішній безпеці; 

    • перебуває в списку осіб, в’їзд яких хоча б в одній країні ЄС заборонений; 

    • засуджений у будь-якій країні ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком мінімум на один рік; 

    • є об’єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування; 

    • якщо є докази участі в злочинній діяльності чи докази наявності умислу брати участь у подібній діяльності; 

    • якщо не має усіх необхідних документів, що підтверджують мету поїздки.

    Безвіз запрацює в ніч з 10 на 11 червня.

    Також фіскальна служба розробила пам'ятку для подорожуючих за кордон.

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