Безвізовий режим: у МЗС розповіли за яких причин можуть не пустити в ЄС

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Громадянину України може бути відмовлено у в’їзді до країн ЄС на безвізових підставах з низки причин

Департамент консульської служби МЗС України у Facebook попереджає, що громадянину України може бути відмовлено у в’їзді до країн ЄС на безвізових підставах за умов, якщо громадянин:

• перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров’ю чи внутрішній безпеці;

• перебуває в списку осіб, в’їзд яких хоча б в одній країні ЄС заборонений;

• засуджений у будь-якій країні ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком мінімум на один рік;

• є об’єктом рішення про видворення з країни, яке приймається, зокрема, у випадках нелегального перебування;

• якщо є докази участі в злочинній діяльності чи докази наявності умислу брати участь у подібній діяльності;

• якщо не має усіх необхідних документів, що підтверджують мету поїздки.

Безвіз запрацює в ніч з 10 на 11 червня.

Також фіскальна служба розробила пам'ятку для подорожуючих за кордон.