Безвіз для України запрацює з 11 червня: ЄС офіційно оприлюднив рішення

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Безвіз для України

Офіційний журнал ЄС оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України

Сьогодні, 22 травня, офіційний журнал Європейського союзу оприлюднив рішення про скасування візових вимог для громадян України.

Безвізові поїздки громадян України до ЄС мають розпочатися за 20 днів після офіційної публікації.

Таким чином, вже з 11 червня українці зможуть подорожувати до країн ЄС та членів Шенгенської зони за межами Євросоюзу без віз, тільки з біометричними паспортами.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу. А вже з 11 червня громадяни України зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

17 травня президент України Петро Порошенко у Страсбурзі взяв участь у церемонії підписання президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та представником мальтійського головування в Раді ЄС законодавчого рішення про запровадження Європейським союзом безвізового режиму для громадян України.

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