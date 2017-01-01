Білий дім анонсував телефонну розмову Трампа і Порошенка

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Трамп також поговорить з прем'єром Італії та генсеком НАТО

Президент США Дональд Трамп на вихідних проведе телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба Білого дому.

Розмова з президентом України Порошенком відбудеться о 16.45 за східним часом США (01.45 по Києву неділі).

Відзначається, що Трамп також поговорить з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Трамп проводить вихідні на своїй віллі у Флориді, куди полетів з Вашингтона в п'ятницю ввечері.