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    Білий дім анонсував телефонну розмову Трампа і Порошенка

    • Сьогодні, 03:24
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    Трамп також поговорить з прем'єром Італії та генсеком НАТО

    Президент США Дональд Трамп на вихідних проведе телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком, повідомляє прес-служба Білого дому.

    Розмова з президентом України Порошенком відбудеться о 16.45 за східним часом США (01.45 по Києву неділі).

    Відзначається, що Трамп також поговорить з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

    Трамп проводить вихідні на своїй віллі у Флориді, куди полетів з Вашингтона в п'ятницю ввечері.

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