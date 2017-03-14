Більше ніж половина росіян не вірить, що вбивць Нємцова знайдуть – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише 21% росіян вірить у розкриття вбивства опозиціонера

Понад половина росіян (52%) не вірить, що правоохоронці знайдуть замовників убивства російського опозиціонера Бориса Нємцова. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

Так, у відповідь на запитання «Як ви вважаєте, чи буде знайдено замовників убивства Бориса Нємцова?» 32% респондентів відповіли радше ні, 20% – напевно ні.

Тих, хто вірить у розкриття вбивства опозиціонера, виявилося значно менше: радше так відповіло 17%, напевно так – лише 4%.

Не змогли відповісти на запитання 28% опитаних.

Як повідомлялося, більшість росіян (54%) соромляться того, що «вони, жителі великої і заможної країни», живуть у постійній бідності. Відповідно до іншого опитування «Левада-центру», росіяни цікавляться війною на Донбасі більше, ніж погіршенням рівня власного життя.