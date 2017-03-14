  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Більше ніж половина росіян не вірить, що вбивць Нємцова знайдуть – опитування

    • Сьогодні, 16:57
    • Розсилка

    Лише 21% росіян вірить у розкриття вбивства опозиціонера

    Понад половина росіян (52%) не вірить, що правоохоронці знайдуть замовників убивства російського опозиціонера Бориса Нємцова. Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

    Так, у відповідь на запитання «Як ви вважаєте, чи буде знайдено замовників убивства Бориса Нємцова?» 32% респондентів відповіли радше ні, 20% – напевно ні.

    Тих, хто вірить у розкриття вбивства опозиціонера, виявилося значно менше: радше так відповіло 17%, напевно так – лише 4%.

    Не змогли відповісти на запитання 28% опитаних.

    wf

    Як повідомлялося, більшість росіян (54%) соромляться того, що «вони, жителі великої і заможної країни», живуть у постійній бідності. Відповідно до іншого опитування «Левада-центру», росіяни цікавляться війною на Донбасі більше, ніж погіршенням рівня власного життя.

    Читайте також
    Росія соцопитування вбивство Борис Нємцов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ