Більше ніж третина українців досі добре ставиться до Росії – опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Західному регіоні 74,9% опитаних відповіли, що погано ставляться до РФ

Майже половина українців (47,2%), опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), погано ставляться до Росії, 39,7% – добре, свідчать результати опитування.

Респондентам поставили питання, як вони в цілому зараз ставляться до Росії. 26,6% опитаних відповіли, що в цілому погано, 20,6% – дуже погано, 31,8% – у цілому добре, 7,9% – дуже добре, 13,1% – не змогли відповісти.

У Західному регіоні 74,9% опитаних відповіли, що погано ставляться до Росії, 16% – добре, у Центральному – 53% – погано, 31,3% – добре. 64,8% опитаних у Південному регіоні добре ставляться до Росії, 25,1% – погано, а в Східному – 63,1% – добре й 16,9% – погано.

Як повідомлялося, кожен п'ятий українець не контролює власне життя.

Нагадаємо, половина громадян України (50%) довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, 14% – не довіряють, інші не мають думки з цього приводу.