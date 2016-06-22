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    Більше ніж третина українців досі добре ставиться до Росії – опитування

    • Сьогодні, 17:04
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    У Західному регіоні 74,9% опитаних відповіли, що погано ставляться до РФ

    Майже половина українців (47,2%), опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), погано ставляться до Росії, 39,7% – добре, свідчать результати опитування.

    Респондентам поставили питання, як вони в цілому зараз ставляться до Росії. 26,6% опитаних відповіли, що в цілому погано, 20,6% – дуже погано, 31,8% – у цілому добре, 7,9% – дуже добре, 13,1% – не змогли відповісти.

    У Західному регіоні 74,9% опитаних відповіли, що погано ставляться до Росії, 16% – добре, у Центральному – 53% – погано, 31,3% – добре. 64,8% опитаних у Південному регіоні добре ставляться до Росії, 25,1% – погано, а в Східному – 63,1% – добре й 16,9% – погано.

    Як повідомлялося, кожен п'ятий українець не контролює власне життя

    Нагадаємо, половина громадян України (50%) довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, 14% – не довіряють, інші не мають думки з цього приводу.

    Джерело: Українські новини
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