Кожен п'ятий українець не контролює власне життя - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

19% респондентів заявили, що майже не мають ніякого контролю над власною долею

Відносна більшість (42%) українців працездатного віку вважають, що повністю контролюють своє життя і вільні у своїх рішеннях. Приблизно стільки ж (39%) вважають, що вони частково контролюють своє життя, свідчать дані Соціологічної групи «Рейтинг».

При цьому 19% заявили, що майже не мають ніякого контролю над власною долею. Найбільше респондентів, які заявили про відсутність контролю над власним життям, на Сході, серед людей старше 50 років, бідних і респондентів з поганим станом здоров'я.

Опитування було проведено 1-10 грудня 2016 року серед 1580 працездатних українців (чоловіки - віком 18-65 років, жінки - 18-60 років) методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Як повідомлялось, половина громадян України (50%) довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, 14% - не довіряють, інші не мають думки з цього приводу.