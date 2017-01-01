Біля берегів Латвії знову помітили російську сумбарину

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18 квітня в економічній зоні Латвії на відстані 15,4 морських миль від державного кордону збройні сили виявили російський підводний човен

Військово-морські сили Латвії зафіксували неподалік від своїх територіальних вод російський підводний човен. Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії на сторінці у соціальній мережі Twitter.

«18 квітня у виключній економічній зоні Латвії на відстані 15,4 морських миль від державного кордону збройні сили виявили російський підводний човен класу Кіло», - йдеться в повідомленні.

Перед тим російський підводний човен був помічений біля берегів Латвії 16 квітня, потім - 17. Судно технічної підтримки підводного човна класу «Каштан» було зафіксовано того ж дня на відстані 20 морських миль від територіальних вод Латвії.

Як відомо, у Латвії 17 квітня розпочались навчання НАТО Summer Shield, у яких візьмуть участь понад 1,2 тисячі військовослужбовців з різних країн.