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    Біля берегів Латвії знову помітили російську сумбарину

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    <span>Б-871 проекту 877В ВМФ РФ</span>
    Б-871 проекту 877В ВМФ РФ

    18 квітня в економічній зоні Латвії на відстані 15,4 морських миль від державного кордону збройні сили виявили російський підводний човен

    Військово-морські сили Латвії зафіксували неподалік від своїх територіальних вод російський підводний човен. Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії на сторінці у соціальній мережі Twitter.

    «18 квітня у виключній економічній зоні Латвії на відстані 15,4 морських миль від державного кордону збройні сили виявили російський підводний човен класу Кіло», - йдеться в повідомленні.

    eu-shengen

    Перед тим російський підводний човен був помічений біля берегів Латвії 16 квітня, потім - 17. Судно технічної підтримки підводного човна класу «Каштан» було зафіксовано того ж дня на відстані 20 морських миль від територіальних вод Латвії.

    Як відомо, у Латвії 17 квітня розпочались навчання НАТО Summer Shield, у яких візьмуть участь понад 1,2 тисячі військовослужбовців з різних країн.

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