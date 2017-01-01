Бійці до 20 років не хочуть залишати зону АТО - Муженко

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Лише 11 юних бійців погодилися залишити зону АТО

Лише 11 з 700 військовослужбовців віком до двадцяти років погодилися на пропозицію командування про заміну їх у зоні АТО на військовослужбовців старшого віку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«Розповім про патріотизм молоді. Прийняв рішення замінити у зоні АТО усіх 700 військовослужбовців віком до 20 років. За підсумками: 11 погодились, решта — залишились!», — написав він.

Нагадаємо, з 1 квітня додаткове до основного грошове забезпечення військових, які виконують бойові завдання в зоні АТО, становитиме 7,5 тис. грн. Про це заявляв Президент України на урочистій церемонії випуску слухачів Національного університету оборони ім.Івана Черняховського.

Як повідомлялося, за день бойовики 15 разів порушили решим припинення вогню на Донбасі, в результаті бойових дій поранено одного військовослужбовця.