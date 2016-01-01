Бійка нардепів: Головко готовий подати зустрічний позов проти Кишкаря

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«Ніякої бійки не було. Просто була штовханина», - розповів про інцидент нардеп

Народний депутат Михайло Головко готовий подати зустрічний позов проти народного депутата від БПП Павла Кишкаря. Про це Головко повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я не знаю, чому Павла Кишкаря зачепило мій виступ. Можливо, у нього є якийсь особистий інтерес чи якась особиста вигода», – припускає нардеп.

Головко додав: «Після виступу з трибуни я підійшов, сказав, для чого ти перебиваешь мій виступ, я ж, коли ти виступаєш, тебе не перебиваю. У мене є з собою документ, я тобі дам ознайомитися, це рішення судді. Він в грубій формі висловився до мене і перепалка «дурень - сам дурень». Бійки ніякої не було. Просто була штовханина».

«Я готовий. Він звинуватив мене. Це взагалі маразм. Але я готовий і зустрічний позов подавати, у суді відстоювати честь і гідність. І в мене є для того гідні аргументи», – додав Головко.

Нагадаємо, під час ранкового засідання Ради 23 грудня між народними депутатами Михайлом Головком і Павлом Кишкарем сталася бійка.