Береза прокоментував своє призначення в ПАРЄ замість Савченко

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Надію Савченко виключили зі складу делегації України в ПАРЄ

Замість Надії Савченко Україну в ПАРЄ представлятиме депутат Борислав Береза. Раніше він був там її заступником.

«Я був заступником члена делегації, а став основним членом. Фактично повноваження ніякі не змінюються. Все те ж саме. Тобто всі ці роки я їздив на сесії, всі ці роки я виступав і захищав інтереси України, відстоював позицію. Нічого не зміниться. Я і далі буду виконувати свої обов'язки», – заявив Борислав Береза.

А от хто тепер стане заступником Берези – поки що не відомо.

Як повідомлялося, Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.

Сама Савченко сказала, що не переймається через власне виключення з делегації.

Нагадаємо також, що Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».