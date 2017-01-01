Блокада вигідна багатьом у владі, - експерт

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В найближчий час країну очікує колапс в енергетиці через торгову блокаду ОРДЛО, вважає експерт

Уже понад місяць триває торгова блокада непідконтрольних територій Донбасу активістами і народними депутатами. Ситуацію з блокадою поставок вугілля прокоментував для Newsone журналіст, історик Дмитро Корнійчук.

«Кабмін склав список компаній, яким дозволено поставляти вугілля, однак це ті ж компанії, які його і так поставляли. Я вважаю, що ми маємо справу з деякою свідомою провокацією з боку влади. «Затягнули» ситуацію так, що тепер блокада йде не тільки з українського боку, а й з так званих республік. Ми вже бачили заяви учасників блокади про те, що вони не збираються розходитися, всі рішення Кабміну - це просто фікція і спроба обдурити громадськість, тому ми прийшли в той самий глухий кут, з якого і виходили», - сказав він.

Якби не було підтримки блокади владою, ніяка блокада не змогла б протриматися протягом місяця, вважає експерт.

«Ми бачимо, що влада самоусувається від всього, що відбувається. Можливо, їй в якійсь мірі це вигідно. Гройсман приймає якісь рішення в Києві, але було б ефективніше, якби він поїхав з цим рішенням до блокуючих. Київ приймає якісь рішення, а учасники блокади живуть своїм життям. Дійшло до того, що підприємства, що знаходяться на територіях так званих ЛНР і ДНР починають націоналізувати. Як це буде вирішуватися?»- прокоментував Корнійчук.

Також експерт нагадав, що глави МЗС ряду європейських держав, які скоро прибудуть до Києва, візьмуть на себе роль посередників між Києвом і Москвою для того, щоб Мінський процес продовжився. Однак, на думку журналіста, вся справа в позиції президента України.

«Якщо він дасть команду розігнати блокаду блокуючих без кровопролиття, ми побачимо розблокування. Не дасть таку команду, ми побачимо подальше продовження блокади, зупинку металургії і всієї енергетики».

Корнійчук акцентує увагу на тому, що оскільки основну частку вітчизняного ВВП припадає на металургію (а металургія знаходиться на межі зупинки, так як основне джерело енергії для галузі, коксівне вугілля, вже місяць як не поставляється з Донбасу і альтернативи йому поки немає), то в найближчий час нас чекає колапс в енергетиці.

«Ми повинні розуміти, що ті українські підприємства, які знаходяться на території Донбасу, зареєстровані офіційно на території України і платять в український бюджет десятки мільярдів податків. Та тимчасова адміністрація, яка зараз введена на цих територіях, насправді це не націоналізація. Якщо ми говоримо про ринки збуту для цих підприємств, то, в принципі, в Росії вистачає свого вугілля. Навіть якщо спочатку вони будуть закуповувати донбаське вугілля, їм не потрібні конкуренти. Таким чином, промисловість зупиниться на території України, з одного боку, і на території Донбасу - з іншого», - пояснив експерт.

Джерело: Коментарі