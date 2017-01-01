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    Міністр інформполітики запевнив, що українські медіа мовлять на 80% неокупованого Донбасу

    • Сьогодні, 21:30
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    У грудні 2016 року на горі Карачун поблизу міста Слов'янськ Донецької області відкрили телевежу

    На Донбасі 80% території, підконтрольній українській владі, покриті сигналом українських теле- та радіоканалів. Також сигнал українських мовників є в окупованих Горлівці та Донецьку.

    Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

    «Як би не говорили, що це неправда, вже є відеофакти. Так, там чують і бачать українські телеканали і радіостанції», – зазначив Стець.

    Міністр також наголосив, що глушіння сигналу сепаратистських медіа з непідконтрольних українській владі територій Донбасу так само, як і відновлення українського мовлення, є ключовим для міністерства.

    Нагадаємо, що у грудні 2016 року на горі Карачун поблизу міста Слов'янськ Донецької області відкрили телевежу. Тоді президент Порошенко заявив, що з новою вежою площа покриття сигналом територій Донбасу збільшиться в десятки разів.

    Джерело: Радіо Свобода

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