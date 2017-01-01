Міністр інформполітики запевнив, що українські медіа мовлять на 80% неокупованого Донбасу
- Сьогодні, 21:30
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У грудні 2016 року на горі Карачун поблизу міста Слов'янськ Донецької області відкрили телевежуНа Донбасі 80% території, підконтрольній українській владі, покриті сигналом українських теле- та радіоканалів. Також сигнал українських мовників є в окупованих Горлівці та Донецьку.
Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець.
«Як би не говорили, що це неправда, вже є відеофакти. Так, там чують і бачать українські телеканали і радіостанції», – зазначив Стець.
Міністр також наголосив, що глушіння сигналу сепаратистських медіа з непідконтрольних українській владі територій Донбасу так само, як і відновлення українського мовлення, є ключовим для міністерства.
Нагадаємо, що у грудні 2016 року на горі Карачун поблизу міста Слов'янськ Донецької області відкрили телевежу. Тоді президент Порошенко заявив, що з новою вежою площа покриття сигналом територій Донбасу збільшиться в десятки разів.
Джерело: Радіо Свобода