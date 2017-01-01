Міністр інформполітики запевнив, що українські медіа мовлять на 80% неокупованого Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У грудні 2016 року на горі Карачун поблизу міста Слов'янськ Донецької області відкрили телевежу

На Донбасі 80% території, підконтрольній українській владі, покриті сигналом українських теле- та радіоканалів. Також сигнал українських мовників є в окупованих Горлівці та Донецьку.

Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

«Як би не говорили, що це неправда, вже є відеофакти. Так, там чують і бачать українські телеканали і радіостанції», – зазначив Стець.

Міністр також наголосив, що глушіння сигналу сепаратистських медіа з непідконтрольних українській владі територій Донбасу так само, як і відновлення українського мовлення, є ключовим для міністерства.

Нагадаємо, що у грудні 2016 року на горі Карачун поблизу міста Слов'янськ Донецької області відкрили телевежу. Тоді президент Порошенко заявив, що з новою вежою площа покриття сигналом територій Донбасу збільшиться в десятки разів.

Джерело: Радіо Свобода