Бойовики «ДНР» не пропустили спостерігачів ОБСЄ у Донецьку
- Сьогодні, 22:17
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В ОБСЄ зазначають, що спостерігачі уточнювали інформацію про інцидент на вулиці Чехова
Бойовики «ДНР» не пропустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до протестувальників в окупованому Донецьку.
Про це йдеться у повідомленні місії у twitter.
В ОБСЄ зазначають, що спостерігачі уточнювали інформацію про інцидент на вулиці Чехова.
«На блокпості озброєні члени «ДНР» не пропустили ОБСЄ на місце події. СММ готова/може моніторити — їй потрібен доступ», — йдеться у повідомленні.
1/2 #СММ ОБСЄ уточнювала одержані від протестувальників повідомлення про інцидент на вул. Чехова, #Донецьк— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 15 лютого 2017 р.
2/2 На блокпості озброєні члени «ДНР» не пропустили #ОБСЄ на місце події. СММ готова/може моніторити - їй потрібен доступ #supportSMM— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 15 лютого 2017 р.
Підконтрольні бойовикам медіа повідомляли, що у Донецьку 15 лютого відбулася «акція протесту проти місії ОБСЄ».