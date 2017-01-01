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    Бойовики «ДНР» не пропустили спостерігачів ОБСЄ у Донецьку

    • Сьогодні, 22:17
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    В ОБСЄ зазначають, що спостерігачі уточнювали інформацію про інцидент на вулиці Чехова

    Бойовики «ДНР» не пропустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до протестувальників в окупованому Донецьку.

    Про це йдеться у повідомленні місії у twitter.

    В ОБСЄ зазначають, що спостерігачі уточнювали інформацію про інцидент на вулиці Чехова.

    «На блокпості озброєні члени «ДНР» не пропустили ОБСЄ на місце події. СММ готова/може моніторити — їй потрібен доступ», — йдеться у повідомленні.

    Підконтрольні бойовикам медіа повідомляли, що у Донецьку 15 лютого відбулася «акція протесту проти місії ОБСЄ».

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