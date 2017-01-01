Бойовики «ДНР» не пропустили спостерігачів ОБСЄ у Донецьку

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В ОБСЄ зазначають, що спостерігачі уточнювали інформацію про інцидент на вулиці Чехова

Бойовики «ДНР» не пропустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до протестувальників в окупованому Донецьку.

Про це йдеться у повідомленні місії у twitter.

В ОБСЄ зазначають, що спостерігачі уточнювали інформацію про інцидент на вулиці Чехова.

«На блокпості озброєні члени «ДНР» не пропустили ОБСЄ на місце події. СММ готова/може моніторити — їй потрібен доступ», — йдеться у повідомленні.

1/2 #СММ ОБСЄ уточнювала одержані від протестувальників повідомлення про інцидент на вул. Чехова, #Донецьк — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 15 лютого 2017 р.

2/2 На блокпості озброєні члени «ДНР» не пропустили #ОБСЄ на місце події. СММ готова/може моніторити - їй потрібен доступ #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 15 лютого 2017 р.

Підконтрольні бойовикам медіа повідомляли, що у Донецьку 15 лютого відбулася «акція протесту проти місії ОБСЄ».