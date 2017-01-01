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    У зоні АТО бойовики здійснили 24 обстріли: поранено військового

    • Сьогодні, 18:55
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    На луганському напрямку позиції українських військових обстрілював снайпер

    У зоні проведення антитерористичної операції станом на 18 годину бойовики 24 рази обстріляли позиції українських військових.

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    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

    На Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. 

    На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, а з гранатометів - Зайцеве та Піски.

    На Луганському напрямку – снайпер обстрілював наші позиції поблизу Лобачевого. 

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