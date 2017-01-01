Бойовики «ДНР» обстріляли Авдіївку з «Градів»: пошкоджено 21 будинок

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Наслідки ворожого обстрілу

Наразі інформація про постраждалих уточнюється

Бойовики так званої ДНР цілеспрямовано вбивають мирних жителів і руйнують приватні домоволодіння та інфраструктуру. В неділю, 26 березня, терористи обстріляли з «Градів» житловий сектор Авдіївки.

Про це на сторінці у Facebook повідомив глава Донецької Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

«Терористи обстріляли з «Градів» житловий сектор Авдіївки. Пошкоджено 21 будинок: вул. Бєлінського, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 24, 26; вул. Добролюбова, 10,12; Островського, 51; Колосова, 136, 138, 140, 142, 144, 161, 163, 165, 167. Інформація про постраждалих уточнюється», - йдеться у повідомленні.

«Главком» також повідомляв, що в неділю внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.

25 березня через обстрілів бойовиків у Зайцевому Донецької області загинули двоє мирних мешканців. Тіла чоловіка та жінки виявив військовий медик після мінометного обстрілу з боку терористів.