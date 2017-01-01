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    На Донеччині через обстріли бойовиків загинули двоє місцевих мешканців

    • Сьогодні, 21:41
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    Тіла загиблих після мінометного обстрілу терористів виявив військовий медик

    Внаслідок обстрілів бойовиків у Зайцевому Донецької області загинули двоє мирних мешканців.

    Про це повідомили у прес-службі Бахмутського відділу поліції.

    Зазначається, що тіла чоловіка та жінки виявив військовий медик після мінометного обстрілу з боку терористів.

    «Сьогодні о 18 годині до Бахмутського відділу поліції надійшла інформація від військового медика, про те, що по вул. Рибалко, на подвір’ї приватного будинку знайдено вбитих мирних мешканців - чоловіка 1959 року народження та жінки 1964 року народження», - йдеться у повідомленні.

    Попередньо встановлено, що загиблі знаходились на вулиці, коли бойовики почали мінометний обстріл населеного пункту.

    Наразі інформації про інших загиблих чи поранених немає. На місце події спрямовані поліцейські. Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні станом на 18:00 в зоні АТО було зафіксовано 39 ворожих обстрілів.

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