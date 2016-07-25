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    Бойовики «ДНР» прийняли у «державну власність» завод-гігант на Донбасі

    • Сьогодні, 15:42
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    Канатний завод «Силур» «перейшов» у власність «ДНР»

    У Харцизьку керівництво так званої «ДНР» перепідпорядкувало собі завод «Силур», повідомляють «Новости Донбасса».

    За словами глави окупаційної адміністрації Харцизька Олександра Левченка, з лютого сталедротово-канатний завод почне працювати.

    «Підприємство зареєстроване (в угрупованні« ДНР» - ред.), печатка є, зараз відкриваються розрахункові рахунки, будуть прийняті працівники», - заявив Левченко про «грандіозні» плани терористів.

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    Також за його словами, вже призначено нового директора заводу.

    Нагадаємо, керівництво ПрАТ «Виробниче об'єднання «Стальканат-Силур» (Одеса) заявило про захоплення філії компанії в Харцизьку (Донецька область) і направило відповідну заяву в Національну поліцію.

    Нагадаємо, 59 ринків, які здійснюють діяльність на території «ДНР», перейшли в «державну власність». «Держуправління» встановлено на 15 ринках Макіївки, на чотирьох у Сніжному, по три ринки в Харцизьку і Новоазовському районі, а також по одному у Вуглегірську і Горлівці.

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