Бойовики «ДНР» закупають форму українських військових – готують провокації

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Терористи «ДНР» збираються придбати близько тисячі комплектів форми ЗСУ

У самопроголошеній «Донецькій народній республіці» готують інформаційні провокації з використанням форми українських військових. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«З метою підготовки пропагандистських матеріалів з дискредитації сил АТО командування російських окупаційних військ доручило силовим відомствам «ДНР» організувати придбання близько 1000 комплектів обмундирування ЗС України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські приватні військові компанії (ПВК) ведуть активну агітаційну діяльність серед військовослужбовців з’єднань і частин Південного ВО ЗС РФ з метою набору персоналу для виконання завдань на території Сирійської Арабської Республіки.