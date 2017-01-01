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    Бойовики «ДНР» закупають форму українських військових – готують провокації

    • Сьогодні, 14:00
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    Терористи «ДНР» збираються придбати близько тисячі комплектів форми ЗСУ

    У самопроголошеній «Донецькій народній республіці» готують інформаційні провокації з використанням форми українських військових. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

    «З метою підготовки пропагандистських матеріалів з дискредитації сил АТО командування російських окупаційних військ доручило силовим відомствам «ДНР» організувати придбання близько 1000 комплектів обмундирування ЗС України», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялось, російські приватні військові компанії (ПВК) ведуть активну агітаційну діяльність серед військовослужбовців з’єднань і частин Південного ВО ЗС РФ з метою набору персоналу для виконання завдань на території Сирійської Арабської Республіки. 

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