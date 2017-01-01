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    Бойовики гатили з важкого озброєння на всіх напрямках: поранено військового

    • Сьогодні, 06:40
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    Російсько-окупаційні війська вперто порушують режим тиші, обстрілюючи наші позиції з важкого озброєння

    Загалом зафіксовано 72 обстріли. Одного нашого військового поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На Донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів – Піски. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Піски, Новолуганське, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер.

    На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії, танків, БМП та БТР окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку, Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Богданівку, Павлопіль, Широкине. Також по Широкиному вели вогонь БМП та снайпер.

    На Луганському напрямку бойовики використовували 82 міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи наші позиції в районі Кримського, Валуйського, Новоолександрівки та Станиці Луганської.

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